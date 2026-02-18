Nowy model pracy w Polsce to praca na okrągło. Jeden etat staje się luksusem
Jak wynika z danych rocketjobs.pl i justjoin.it ponad połowa polskich pracowników umysłowych dorabia poza głównym miejscem zatrudnienia. Co trzeci przyznaje, że nie jest w stanie utrzymać się z jednej pensji. Część pracuje podczas urlopów albo w weekendy.VoxClamantisInDeserto
- 101
Komentarze (101)
Jak pracowalem na magazynie i z niewiadomego mi powodu dawalo mi ludzi do trenowania to kazdemu mowilem jak skutecznie robić polowe tego co jest wymagane a zeby na papierze byl dobry wynik.
W takiej
Caly wzrost produktywnosci z ostatnich dekad trafia na górę piramidy kapitalizmu. Gdyby rozklad byl sprawiedliwy to na podstawowe potrzeby jak schronienie i pozywienie na luzie wystarczyłoby pracować obecnie 3 dni w tygodniu a jak ktos chce więcej p-----l kupic to niech sobie dobrowolne pracuje wiecej. No, ale natura ludzka na to nie pozwala.
Edit: wczoraj dodawałem wpis na temat obecnej sytuacji o tym jak klasa robotnicza
Wczoraj pojawił się wpis na tagu #antynatalizm odnośnie braku chęci do pracy przez jednego ziomka. Oczywiście jak to na wykopie skoro OP wyraża swoje stanowisko to trzeba mu zaprzeczyć, choćby pisał najbardziej oczywiste rzeczy. Jednak w pewnym
@jegertilbake: no nie tylko to... cofnijmy się do lat 80tych ubiegłego wieku z dzisiejszymi płacami,
chcesz budować dom ALE NA STARYCH zasadach czyli kopciuch dozwolony, ocieplenie jakie chcesz najwyżej będziesz kopcić.
Czy trzeba tysiąca planów uzgodnień - o nie , dajesz projekt budowy i ogień.
Kiedyś nie było kierowników robót elektrycznych/sanitarnych/instalacji i chaty CIAGLE stoją, a ludzie
A jeśli pytanie brzmiało "Czy masz inne źródła dochodu?" to ktoś kto wynajmuje mieszkanie/gra na giełdzie/ma większą lokatę też odpowiedziałby twierdząco.
Późny kapitalizm, który widzimy dzisiaj to wynik ewolucji majacej poczatek w mitycznym wolnym rynku, który nie moze zachowac swojej formy z uwagi na ludzka chciwość. Tego samego wolnego rynku za ktorym ochoczo optowali tutaj wykopowicze 10-15 lat temu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tak wyglada proces ewolucji:
Konkurowanie na wolnym rynku jakością/ ceną o klienta -> Uzyskanie uczciwie przewagi nad konkurencją, bo klient wybiera lepsze opcje
W kapitalizmie jest na odwrót.
Czy jest to partia, czy korpo.
Zawartość koszyka na zdjęciu kosztowała 560zł
Żadnego alkoholu, czy słodyczy xD