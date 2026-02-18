Dlaczego w Czechach nie ma KSeF?
Czechy od lat budują przewagę konkurencyjną jako przyjazna jurysdykcja dla MŚP i firm międzynarodowychnickjuzmam
W czasach kiedy analiza danych jest tak banalnie tania i prosta, w czasach, kiedy wyłapywanie odstępstw od rozkładu normalnego praktycznie we wszystkim jest tanie i szybkie, to państwo powinno działać jak skalpel. Właściwie nie ma powodu, żeby do oprogramowania używanego na każdym szczeblu administracji nie wprowadzać "wykrywaczy anomalii", które wymuszałby
Kolejny artykuł stworzony tylko dla marudzenia.
A tak to US ma kwity na wszystkich i wszystko zawsze zachowane. Niewygodne do prowadzenia biznesu, nieefektywne, szpiegostwo przemysłowe, co kogo to obchodzi. Ludzie mają pieniadze i trzeba je im odebrać.
Ciekawe kiedy wyjdą pierwsze afery na oszustwa zwiazane z KSeF (najpewniej w ME, tak jak z mafią vatowską).
Jak "wyjdą"? Co myślisz, że służby na swoich kolegów doniosą? Urzędnik sprzeda dane, ale się podzieli z odpowiednią osobą i będzie git. Wiadomo, potem będzie na pasku takiej osoby, ale teraz kasa mu się będzie zgadzać.
Polscy urzędnicy niestety nie rozumieją, że nawet jeśli teraz odrobinę przymkną oczy to z tej malutkiej firmy może za chwilę powstać duża firma płacąca spore podatki. No ale oni cały czas wolą ubijać kurczaka zamiast zbierać jajka
Ale ksef nie majo, rozumicie?
@misiopysio: i tak powinno być - bo to są publiczne pieniądze. Tymczasem w PL rząd inwigiluje przede wszystkim obywateli.
W Czechach nie ma odpowiednika KSeF bo po prostu nie zdążyli go jeszcze wdrożyć.
Polska jest jednym z pierwszych krajów które wdrożyły rozwiązanie ViDA 2030 i to chyba w najszerszym zakresie - w sensie zrobiliśmy to teraz raz i mamy spokój na lata (1 stycznia 2027 wejdzie poprawka wywalająca autoryzację po tokenach i przejście tylko na certyfikaty które de facto już teraz są opcją).
Czechy stwierdziły że popatrzą
Potem tymi danymi będą handlować, przekazywać po znajomości albo po prostu przeglądać... gdy nie potrafią wykorzystać już posiadanych.
Uwaga, te łajzy zawsze standardowo uprawiają gaslighting - wmawiają, że tobie się tylko wydaje, zmyśliłeś, rzeczywistość jest inna. Ale tylko mądrzejsi - w domyśle oni -
(Elektroniczna ewidencja płatności)
@abhagebhar: To ty nie wiesz, że w KSeF nie ma paragonów bez NIPu a od 1 stycznia 2027 nie będzie tam faktur uproszczonych (paragonów z NIPem)?
Wyobraź sobie jak się zdziwiłem gdy egzaminator na prawko nie próbował udupić wszystkich zdających.