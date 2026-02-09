Bezrobocie wynosi już 6%
Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2026 roku wyniosła 6 procent, o 0,3 punktu procentowego więcej.zagubionychromosom
Komentarze (78)
Który zaajebiiiście łatwo stracić. Wystarczy, że nie będziesz chciał robić w januszeksie w delegacji który ma wtyki w UP na niewolników. I eluwina, wyrejestrowany, żadnego ubezpieczenia, zasiłku, stażu. No i zmniejszyłeś 'bezrobocie'.
Robią nie gadają.
do tego masa ludzi w jakis szkolach policealnych, czesto jak nie moge znaelzc roboty to robia jakies krusy i tez nie ma po co sie rejestrowac w UP
Firmy tną koszty pod ścianą wysokich rachunków i płac, więc styczeń okazał się brutalnym sprawdzianem dla stabilności zatrudnienia w wielu regionach.
@snorli12: i to jest śmieszne, że zawsze uczono na ekonomii: duża dzietność -> przyszły wzrost bezrobocia.
A tutaj coraz niższa dzietność i wzrastające bezrobocie. Polak potrafi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Brygada uśmiechajcie się
@Nic_tu_po_mnie: 15 lat temu to byliśmy w środku światowego kryzysu. Wyhuśtało się wtedy pół gospodarek na świecie, ale nie - to wina Tusska.