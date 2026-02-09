Mamy taki poziom bezrobocie przy niżu demograficznym, pomyślcie co by było jakby roczniki lat 95+ były tak liczne jak lat 80tych (które masowo wyjedzaly) wzrost bezrobocia w 2026 roku idzie w parze z falą zwolnień grupowych w przemyśle, co sugeruje, że optymizm o „rynku pracownika” musimy na razie odłożyć na półkę.

Firmy tną koszty pod ścianą wysokich rachunków i płac, więc styczeń okazał się brutalnym sprawdzianem dla stabilności zatrudnienia w wielu regionach. Pokaż całość