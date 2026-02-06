Nestle i Nutricia (Danone) mają gdzieś niemowlaki - wypuszczają skażone mleka
Mleka modyfikowane NAN, Bebilon i Bebiko zostały skażone bakterią, która była w składniku kupowanym w Wuhan. Oczywiście komunikat został wydany w momencie jak już w sklepach podmienione zostały partie mleka na te nieskażone, więc wiedzieli doskonale wcześniej, ale mimo to truli dzieci!WarsawWatches
Komentarze (23)
Pasowałby tu ten mem "dowiedział się pan, no i co?".
Koncerny żywieniowe to rak który toczy tkankę społeczeństwa.