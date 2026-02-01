Jesteśmy wychowywani w przeświadczeniu, że mężczyzna jest jak skała — nic go nie rusza, ze wszystkim daje sobie radę, a czegokolwiek się nie dotknie, zamienia w złoto.

Zauważyłem, że od mężczyzn się wyłącznie wymaga i że jest to jedyna grupa, którą można bezkarnie krytykować. O wielu rzeczach nie mówimy, ponieważ jest nam wstyd — co bywa tragiczne w skutkach i bardzo krzywdzące.

Najbardziej ironiczne jest to, że kobiety, które mają wobec mężczyzn Pokaż całość