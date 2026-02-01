"Czynsz zabiera już 50%. Jak planować rodzinę i przyszłość?
W rozmowie z prof. Elżbietą Mączyńską pada mocna teza, że w Polsce udawane umowy i wypychanie ludzi na B2B/JDG stały się epidemią rynku pracy. Ekonomistka przekonuje, że narracja ludzie wybierają B2B, bo im się opłaca bywa nadużyciem często godzą się, bo nie mają wyjścia.lormont
@CzteryTrzeciePiRdoTrzeciej: XD obyś był pierwszy w kolejce do podmiany ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Większość tych osób, które wybierają B2B nie ma żadnej nadziei na wyleczenie. One tylko chcą tych kilka lat dłużej pożyć.
Jak ktoś myśli, że jak zlikwiduje trzecie stadium raka to wyleczy pacjenta to przypominam, że wtedy po drugim zostanie tylko czwarte.
A wszystko przed słabe PIP, niewydolne sądy, złodziejski drugi próg, etc. Tę patologię można prostować na sto sposobów, w praktyce oczywiście wyprostuje się ją tak, by dojechać wszystkich.
Pato-celebryci i Ci z fundacjami rodzinnymi mogliby zostać
Ale dla lewaków to pewnie działa inaczej
@BebzonMaximus: Ale ja płacę podatki przecież. Nawet więcej płacę w tej chwili niż jakiś typ pracujący na minimalnej. A przecież nie korzystam z dobrodziejstw społeczeństwa więcej niż on