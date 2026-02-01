Poczekajcie na Unijny podatek od ogrzewania ETS2 i potem ETS3. Europejski plan depopulacji i podmiany społeczeństw dopiero się rozkręca. Usłużne media uspokajają, nie protestujcie, nie macie się czym martwić, to dopiero za kilka lat. A za kilka lat te same mordy w telewizji będą mówić, że teraz to już za późno, że wszystko było wiadome, że wtedy trzeba było protestować, nic już się nie da teraz zrobić.