Kryzys dostępności mieszkań i opóźniona płodność: dowody z USA
Brak niedrogich (posiadanych) mieszkań opóźnia rozpoczęcie rodzenia dzieci, co zmniejsza pełną płodność. Zatem nawet tymczasowa niedostępność mieszkań, zwłaszcza trudności w przejściu na własność domu, może mieć długotrwały wpływ na piramidę wieku.san-san
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
kto za tym stoi, czemu władze krajów celowo nic nie robią?
A ile razy słyszeliście, że "oooo to skończy ci się sielanka"
@Grzesiok: Więcej niż raz
Btw. Moja córka słyszy to co mówisz bardzo często.