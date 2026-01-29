Mam pytanie w sprawie dzietności. Do ludzi w wieku 20-40 lat. Ile razy słyszeliście od rodziców jak się cieszyli że się urodziliście? Ile razy słyszeliście jakie to było piękne? Ile razy słyszeliście, że trochę się życie zmieniło ale głównie na lepsze?



A ile razy słyszeliście, że "oooo to skończy ci się sielanka"