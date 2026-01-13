Nie ma na świecie ani jednego takiego miejsca gdzie ludzie mieliby równe szanse na bogacenie się. Nie da się tego zrobić bo zawsze ktoś będzie silniejszy/mądrzejszy/inteligentniejszy/start z innego pułapu niż inni....itd. Można jedynie sprawić by każdy miał jednakowe prawa do tego by się bogacić i do tego powinniśmy dążyć.