"Polska nie jest krajem, w którym ludzie mają równe szanse".
W społecznej ocenie próg bogactwa w Polsce zaczyna się od dochodów na poziomie 10 tys. zł netto na osobę w rodzinie.Anakee
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 92
- Odpowiedz
W społecznej ocenie próg bogactwa w Polsce zaczyna się od dochodów na poziomie 10 tys. zł netto na osobę w rodzinie.Anakee
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (92)
najlepsze
Niestety, art. 32 p.2 Konstytucji łamany jest na każdym kroku.
@ablu: Przecież dokładnie o tym piszę.
Przykładów jest sporo... Choćby wiek emerytalny.
@Coopshtyl: Nie, była gamoniem, ja jestem półgamoniem, bo tatko był ogarnięty choć ledwo czytaty i pisaty.
@klozi: Wydaje mi się że presja społeczna i środowisko, jak kobita nie miała chłopa i dzieci to ją ludzie na wsi palcami wytykali i obgadywali,
@basketm: nie dostałem, kupiłem. nie płacę żadnej raty. nie stać mnie na utrzymywanie banku. po prostu poczekałem i pracowałem, uzbierałem, zainwestowałem.
b0lzga to takie indie europy, system kastowy, roznica tylko taka, ze tu bolak wierzy w mozliwosc zmiany klasy - stad mamy "bolak bolakowi wilkiem", byle zamienic sie z dymanego w dymającego
xd
Napisał jakiś Wolak w internecie grzejąc się w swoim domku z internetem za grosze, zamiast marznąć w blaszaku 5x5 srając do rowu obok xdddd
@paczajki: no i zawsze pojawi się taki zjeb - ja mam źle, to znaczy, że trzeba okraść wszystkich, którzy coś mają.
co za podła bolszewicka swołocz.
A weź swoje 10k i przeprowadź się do monaco - tam czeka cię depresja, alkoholizm i śmierć ;-)