Pensja ledwo rośnie, a i tak wpadasz w drugi próg podatkowy?
Progi podatkowe nie zostaną podniesione na ten rok. W budżecie mamy zapisane dochody przy starych progacherka73
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 70
- Odpowiedz
Progi podatkowe nie zostaną podniesione na ten rok. W budżecie mamy zapisane dochody przy starych progacherka73
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (70)
najlepsze
A wszystkie benefity, progi, kwoty wolne i ulgi nie :P bo partii to na reke, podnoszenie podatku to bleh, trzeba by to oglosic, ludzie by sie obrazili itp
a benefity sie podnosi przyjemnie, wtedy kiedy cie na to stac, lud zawsze sie ucieszy :p
W dzisiejszych czasach większość pracy urzędnika można zautomatyzować, a do rozpisania przetargu nie trzeba całego zespołu urzędasów.
A nie zaraz, ale za PiS też bynajmniej nie podnieśli progów
Jeśli wam mówią że brakuje kasy w budżecie to sprawdzccie ile przewalono na pierdoły, utopiono w niepotrzebne inwestycje albo rozkradziono. Podatki są niewspółmiernie wysokie do tego co dostajecie wzamian.
Dla przykładu wykwalifikowany pracownik etatowy 12k brutto/mc...
12tys brutto to jakieś 14500zł kosztów pracodawcy, Rocznie pracodawca wypłaca 173491, a na rękę zostaje netto 101867zł. Do tego -VAT 23% ( w zasadzie ze wszystkiego)
Przykładowo, cena 123 zł, więc 100 zł netto oraz 23 zł VAT. Te 100 zł stanowi 81,3% faktury.
Oczywiście, nie na wszystko jest 23%, bo jest 8% usługi, 5% jedzenie. Z drugiej strony jest akcyza.
@Korges: DOKŁADNIE TO!
JAK KOORWA BRAKUJE KASY W BUDŻECIE JAK STARCZY JEJ NA DOTOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH CZY PATOSTRIMERÓW??? najpierw przestańcie łajzy rozrzucać pieniądze na prawo i lewo a potem podnieście podatki
Mati to zlodziej moich pieniedzy i juz