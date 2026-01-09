Za to w roku wyborczym łaskawie będą chcieli go zwiększyć. Ale tylko będą chcieli, bo po wyborach okaże się, że jest kryzys, wojna, dziura budżetowa, no i tym razem się nie da. A tak w ogóle to może porozmawiamy o ważniejszych tematach, jak np. związki partnerskie albo krzyż w szkole?