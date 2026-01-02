Przecież ten koleś to jakiś tępy Kuc. Wszyscy go pytają co niby dobrego jest w tym że zagraniczny kapitał wykupi mieszkania w Opolu a ten jak nakręcona zabaweczka odpisuje "no ale przecież te mieszkania budują lokalne firmy które płacą tu podatki". Pewnie można mu też matkę pobić i jak płacicie podatki i mieszkacie w Opolu to w sumie wszystko jest ok ¯\(ツ)/¯



Jedyne co cieszy to, po komentarzach widać, że społeczeństwo jest Pokaż całość