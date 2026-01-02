Prezydent Opola cieszy się, że zagraniczne firmy wykupią ludziom mieszkania.
"A w Wielkiej Brytanii firmy inwestujące w nieruchomości zachęcają do inwestycji w naszym Opolu" - ręce opadają. Kolega deweloper zbuduje, inwestor kupi, a ty się bujaj szaraczku.FuczaQ
Komentarze (13)
Jedyne co cieszy to, po komentarzach widać, że społeczeństwo jest
pamiętajcie o tym podczas wyborów kogo reprezentuje w rzeczywistości....
Tak na poważnie, już dawno powinno się zabronić funkcjonowania w państwie czegoś takiego jak fundusze inwestycyjne, bo to jeden z głównych filarów dyktujący ceny nieruchomości, gdzie faktycznie pokazuje to jak w praktyce działa wolny rynek.
Jesli mieszkam w Opolu i dowiaduje się ze cena mojego mieszkania wzrosła to raczej nie jest to powód do płaczu 🤣
Prezydent Opola zwiększa mój dochód "pasywny"
Właściwy człowiek na właściwym miejscu 👍
fundusze chca zwrotu zainwstowanych pieniedzy w postaci wysokich czynszow - tak wiec z twojej pensji posrednio sie na to skladasz ze wszystko jest drozsze.
Inaczej jeszcze mowiac, zalozenie jest takie ze m. innymi ty swoja praca na miejscu wygenerujesz im zwrot z tej inwestycji.