Do 350 km/h na polskich torach? PKP kupuje nowoczesne pociągi
Między 320 a 350 km/h Czyli wykluczenie polskich producentów, którzy będą musieli w najlepszym wypadku tworzyć konsorcjum z Talgo lub Siemens.MrPoland
@bartek-kowalski-12: eee, tak? mamy budować KDP z Chełma do Zamościa?
Po co w Polsce coś co w rozwiniętym świecie nie jest niczym nowym. Po co cokolwiek rozwijać.
@h225m:
Geometria torowiska miala umozliwiac modernizacje do 350km/h. Pociagi mialy jezdzic 250km/h i byc polskiej produkcji. Teraz wszystko jest ustawiane pod niemieckie.
@P_i_o_t_R @dzem_z_rzodkiewki Pomiary GPS jeszcze bez anteny zewnętrznej (wewnątrz pojazdu) są przy takiej jeździe mocno obarczone błędem.
Minęło 10 lat, Pendolino dalej jest najnowocześniejszym i najszybszym pociągiem w naszym kraju, my nie mamy nawet EZT na 200km/h po 10 LATACH, a gdzie tam do tych 250...
PESA wykazała się już DARTAMI (odpowiedź na Pendolino XDXDXD według gadania ludzi z tamtego czasu) na 160km/h gdzie w pewnym momencie 50% taboru stało z
2. Wykluczenie Polskich producentów - trzeba było bawić się w badania i rozwój, a nie tylko liczyć że z państwowej sakiewki będzie hajs przelewany do końca życia, co już
Jasne, są dużo lepsze niż te niemieckie, naprawdę dobrze się po nich jedzie... Tylko po co skoro po ekspresowych jedzie się tak samo dobrze, też mają MOPy, prędkość (faktyczną) jest identyczna, zaś koszt wybudowania (i potem utrzymania) niższy. Więc narzekam że robimy rozdmuchane drogie projekty, gdzie ten sam efekt można uzyskać taniej lub... Za tą samą cenę można by mieć np.
To co mnie zawsze zastanawia w KDP to jakim cudem coś, co nie tylko się przemieszcza w przód ale jeszcze musi się unosić w powietrzu, ma do tego najbardziej rygorystyczne standardy w przewozach cywilnych, wozi pasażerów taniej niż pociąg który może być prawie dowolnie ciężki, jeździ na prąd po torach budowanych za publiczne pieniądze?
Pomijając wielokrotnie dłuższy czas podróży poleć albo pojedź sobie z Amsterdamu do
@patykiem_pisane: te opcje się nie wykluczają. Szybkie na 320 plus wolniejsze na 250 to aktualny plan, a poprzedni zakładał "szybkie" na 250 i wolne też na 250.
"Po co nam pociągi jeżdżące 350 skoro nie ma takich torów i strach tak szybko jeździć?"
Proponuję ustawowo ograniczyć prędkość max samochodów do 140km/h w Polsce. Wszystkich aut. No bo po co ci auto które wyciąga 190?
@Sabr:
Nie Polska ma nie niszczyc polskich firm jak Optimus i tworzyc formalne przeszkody dla zagranicznych firm w przetargach publicznych. Tak robia np. Niemcy i reszta rozwinietego swiata.