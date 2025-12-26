Dlaczego mężczyźni wycofują się z relacji i społeczeństwa? [RAPORT]
W Wielkiej Brytanii został opublikowany raport na temat stanu męskości. Badanie zostało przeprowadzone wśród ponad 2100 mężczyzn i kobiet w wieku 18-45 lat i dotyczyło szerokiego zakresu tematów – od polityki, poprzez zdrowie psychiczne mężczyzn, po ojcostwo. Tym samym ujawniło wiele informacji na temat stosunku mężczyzn do randek i związków.Buckshot_00
- Aha, czyli babom kompletnie o----------o ale to męskość jest "w stanie głębokiego kryzysu". ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wracam z pracy, jem podwieczorek/kolację, włączam pranie, sprzątam odrobinkę, jakieś kilka ćwiczeń, siadam na fotelu i sobie czytam. Wieczorem 🛀 jakiś film na tv czy coś z YT i spać.
@Eldon_Tyrell: to samo mowie zawsze typom z tagu #przegryw bo psiocza ze nigdy baby nie mieli, ja mialem i juz nie chce xD
Niech zgadnę:
🔴 Ciągle paplanie?
🔴 Odgadywanie i ocenianie innych?
🔴 Gdy było zbyt spokojnie, to robienie dramy o cokolwiek, byle były jakieś emocje?
@galanonym: Wiem że to moja banka informacyjna ale mam wrażenie że płatne prostytutki są bardziej normalne od kúrew spotykanych na aplikacjach randkowych i w pracy.
Fakt, że jestem po 30tce moze miec z tym sporo wspolnego, bo zdaje sobie sprawę ze normalni ludzie w tym wieku - zarówno normalne kobiety jak i normalni mężczyźni są już wybrani i w związkach.
Ludy pustynne takimi problemami się nie przejmują, mnożą i radykalizują się na potęgę.
Oni nas zjedzą, psychicznie i fizycznie.
Rozczaruje cie, ale to nie jest domena tylko dzisiejszych czasów. Dlatego ludzie wymyślili sobie religie żeby radzić sobie jakoś z beznadzieja otaczającego ich świata ¯\(ツ)/¯
W sumie można powiedzieć że dzisiejsze czasy są spoko bo faceci mają swoją bezpieczną wirtualną przestrzeń
Jak syn będzie traktował kogoś z góry to nie będzie widział pewnych rzeczy i każda będzie kojarzyć mu się z czymś,
Tak w UK jest