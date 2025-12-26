Jestem teraz w domu rodzinnym. Miasto 80 tysięcy, w miejscu gdzie kiedyś były pola powstało całe osiedle domów. Przeszedłem, co roku to robię i co mogę powiedzieć. W samych garażach, podwórkach, czy pod wiatami często stoją dwa auta o wartości większej niż większość ludzi zarobi w życiu. Nigdy takich pieniędzy nie odłoży. Nie wspominam już o działkach (a ziemia tu jest droższa niż np w Poznaniu) czy domach.

Tak w UK jest Pokaż całość