Tytuł wprowadza w błąd. Nie jest to żaden koniec 50% kosztów uzyskania przychodu z praw autorskich, bo:

1. po pierwsze skarbówce nie podoba się tylko sytuacja, gdy ktoś prowadzi działalność sprzedając utwory np. muzyczne, i jednocześnie z tego samego/podobnego tytułu korzysta z przychodów z praw autorskich.

Czyli jeśli macie działalność np. jako firma zajmująca się stolarką okienną i przy okazji utworzyliście jakiś utwór, czym firma się nie zajmuje, to wciąż macie 50% Pokaż całość