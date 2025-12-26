Patologia polskiego najmu. RPO apeluje o zmianę przepisów.
Napływające do rzecznika skargi od bezradnych w stosunku do nieuczciwych najemców osób fizycznych, wynajmujących lokale mieszkalne, mogą wskazywać na to, że przewidziana ochrona praw lokatorów, chroniąc z założenia "słabszą" stronę stosunku prawnego, wspiera niekiedy patologiczne sytuacje i zachowanznin
@James2000: Czyli rozwiązanie na wszystko to praca na dwa etaty. A potem się dziwić czemu współczynnik urodzeń ciagle spada. Ale wiem, domyślam się co jest powodem. Cholerne lewactwo zaklęło naturę przez doba
Musiałby narobić od groma mieszkańców komunalnych, a tak to ma problemy z głowy.
Ktoś wynajmuje patusowi i karynie z dzieckiem, Ci nie płacą i to właściciel ma problem, a nie państwo.
@Naczelny_Cenzopapista: czyli karmienie landlordow i flipperow z pensji osob pracujacych... No i jeszcze socjalem z BK2 po ktory wyciagneli swoje dwie lewe raczki....
Wszyscy glosują na "socjalistyczny raj" w jednej czy drugiej odmianie, a później zdziwienie, że podatki coraz wyższe i że nikt nie szanuje uczciwie pracujących tylko ich doi, aby było co rozdawać.
Rentierzy: