Nowy kalkulator kredytowy na dweloperuchu
Kalkulator kredytu hipotecznego z wizualizacją tempa spłaty. Oblicz ratę kredytu, harmonogram spłat, odsetki i koszty całkowite.rzzz
- #
- #
- #
- #
- #
- 41
- Odpowiedz
Kalkulator kredytu hipotecznego z wizualizacją tempa spłaty. Oblicz ratę kredytu, harmonogram spłat, odsetki i koszty całkowite.rzzz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (41)
najlepsze
Gdyby bank miał coś takiego na stronie to ciężko byłoby pier*ć że to, że ludzi nie stać to wina "złych deweloperów" a nie tego że kupują 1 mieszkanie a spłacają 2.5 :D
Właściwie gdyby do tego doliczyć podatki pobierane przez to pasożytnicze państwo to
@naked:
ale wiesz, ze ta kwota jest kompletnie fikcyjna, tak naprawde nieobliczalna (nie wiesz, jakie oprocentowanie bedzie w PRZYSZLOSCI) i o ile mozesz ja obliczac w wstecz (ile zaoszczedziles do tej pory na odsetkach), ale nie jest kompletnie wiarygodna na zasadzie ile zaoszczedzisz na odsetkach.
Jak dobrze pamiętam to taka wizualizacje dopiero dostaje się jak się jest zainteresowanym kredytem?
@razdwatrzy55: Bo bank nie ma interesu, żeby klient rozumiał produkt. Ma interes, żeby klient wziął kredyt i go spłacał. Ma też obowiązek prawny w zakresie minimalnej informacji. Ergo: nie ma interesu, żeby klient był zbyt świadomy.
@subnoise:
wrozenie z fusow, odpowiedz na 2 pytania za 1000 zeta. Platnosc z gory blikiem.
Komentarz usunięty przez autora
Uczciwsze byłoby rozbicie proporcjonalnie odsetek na przykład pół na pół i spłacasz aż spłacisz.
@DeoLawson:
nie tyle nie chce, co to ora zdolnosc kredytowa rowno :D
A kazdemu raczej zalezy na jak najwiekszej zdolnosci i jak najmniejszym obciazeniu na poczatku splaty. Bo raty malejace sa fajne, ale przez pierwsze lata po zakupie bola jak diabli...
Nawet głupią lokata na 6% da zysku 291 k przez 10 lat a odsetek zapłacę 90k za kredyt ( ͡° ͜ʖ ͡°) czyli 200k do przodu. Dorzucam 100 od siebie i po 10 latach spłacał