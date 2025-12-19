prymitywy mają to do siebie, że swoje problemy przerzucają na innych. Parkuję na chodniku bo nie mam gdzie. Palę na balkonie bo nie mam gdzie. Wyrzucam opony do lasu bo PSZOK daleko.



To niesamowite, że takie osoby robią z siebie ofiary podczas gdy to ludzie wokół są ich ofiarami a oni leniwymi pasożytami i nie rozumieją, że ich problem jest ich i niczyj inny.