Z pełną świadomością...
Jesteście ciekawi co zrobiły władze i służby po potrąceniu sześcioletniego dziecka na chodniku w Sieradzu? Zgada się, NIC. Nielegalny ruch po drodze dla rowerów i chodniku odbywa się nadal, tuż pod oknami urzędników starostwa i pod wejściem do... przedszkola.LudzieToDebile
- #
- #
- #
- #
- 14
- Odpowiedz
Komentarze (14)
najlepsze
Na osiedlu gdzie mieszkam była cały czas zastawiona cała droga i chodniki. Dodam, że jedyna droga dojazdowa do kilkunastu bloków. Jak ogłoszono, że będzie zakaz, to ludzie kwiczeli jak opętani na forum, że gdzie oni się podzieją z tymi autami. Co komiczne po prostu zaczęli parkować w swoich własnych garażach podziemnych xD Przedtem lenie woleli podjechać prosto pod klatkę i zaparkować na chodniku i garaże
Zwyczajnie paniczowi nie chce się ruszyć d--y z samochodu i woli jechać chodnikiem pod same drzwi sklepu czy jakiegoś innego przybytku.
Aż jestem ciekaw jakie jeszcze ancymony będą pokazane w najbliższym
To niesamowite, że takie osoby robią z siebie ofiary podczas gdy to ludzie wokół są ich ofiarami a oni leniwymi pasożytami i nie rozumieją, że ich problem jest ich i niczyj inny.
Najlepiej zrobić to portfelem: jeździsz gruchotem o wartości < 100 k won z ulic!
Ja jeżdżę autem za 230k, bo mnie stać, i nie po to by stać w korkach z gruchotami
@terenn: Dokładnie! Na przykład brakuje zakazu SUVów i temu podobnych kobył w mieście. Brakuje odholowywania (a nie blokowania) źle zaparkowanych pojazdów, najlepiej na parking pod miastem. Brakuje obowiązku posiadania przydzielonego miejsca parkingowego jeśli chce się rejestrować pojazd ( ͡° ͜ʖ ͡°)