Polacy nie cieszą się ze swoich zarobków. Nowy raport.
Jak wynika z najnowszego badania Barometr Polskiego Rynku Pracy przeprowadzonego przez Personnel Service, tylko 36 procent Polaków deklaruje zadowolenie z poziomu swoich wynagrodzeń. Wśród nich jedynie 6 procent określa się jako zdecydowanie zadowolonych.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 105
- Odpowiedz
Komentarze (105)
najlepsze
W 2015 zarabiałeś 15 000zł to byłeś królem
Dzisiaj jak zarabiasz 15 000zł to jak 5000zł wtedy
zarobki w górę już tak nie poszybują, 45 000zł /m trudno jest osiągnąć, nawet w IT, bo już mamy stawki światowe
problemem są koszty wszystkiego, dogoniły Europę i w wielu przypadkach przegoniły.
Zarabiasz w dolarach, euro? Wyżej już nie podskoczysz, nawet w małym biznesie, a ceny wszystkiego nadal rosną.
@Kartoffelpanzerkampfwagen: No bo jacyś debile lekarze wmawiali przez długi czas że jest wystarczająco przez co ograniczano nabór. Naczelna komisja lekarska do zaorania. Lekarze powinni leczyć a nie decydować o tym ile potrzeba lekarzy ani tym bardziej zarządzać szpitalami.
Chyba tylko z tego że sąsiad ma gorzej.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Można osiągnąć sukces i bez tego,
"czy jesteś zadowolony z zarobków ale nie jesteś zadowolony z poziomu opodatkowania Twojej pracy, gdzie realnie to jest jakieś 60% żeby POPIS miał na 800+, babciowe+, kosiniakowe+, UA+, pensyjki urzędasów w tym dokturów?"
A ta statystyka jest jeszcze bardziej przygnębiająca, bo dotyczy Dużych i Średnich przedsiębiorstw, nie ma w niej Małych, w których co do zasady zarabia się mniej niż w większych. No i dzięki skokowym wzrostom płacy minimalnej w ostatnich latach absurdalne odsetki ludzi ją zarabiają, demotywujące równanie w dół.