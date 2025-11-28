Blady strach padł na programistów. Ile stracą na rządowej reformie?
Od nowego roku inspektorzy PIP mogą dostać uprawnienia do zamiany umów B2B na umowy o pracę. Na branżę IT padł blady strBlackpillMonster
Komentarze (175)
najlepsze
15 brutto, to chyba nawet 8 na rękę pod koniec roku nie wychodzi, żeby tyle zarobić trzeba mieszkać w Wawa/inne
Ludzie z kapitałem w nieruchach oraz developerzy mają dużo większą siłę lobbingową bo pakują w to celowo kupę forsy. Niebezpiecznie jest takich ruszać, bo w ramach zemsty mogą wrzucić pieniądze przeciwnikom politycznym, opłacić obsmarowujące rząd artykuły w prasie - i ogólnie narobić smrodu który byłby szczególnie szkodliwy w kontekście następnych wyborów.
Natomiast programiści to zwykli ludzie którzy normalnie zarabiają, nie organizują się w celach politycznych - toteż są łatwym
@onomatopejusz: Poza odesłaniem do domu jak pójdziesz na onkologię, bo nie ma funduszy.
A tak pieprzyli, że zobaczysz, jak na raka zachorujesz, jaki ważny zus jest. A tu taki c--j.
Czyli w sumie tyle, ile przeznaczamy rocznie na telewizję publiczna w stanie likwidacji. Ale przecież lepiej jest w-----ć kilka milionów przedsiębiorców, aniżeli przestać finansować szczujnie tv.
Te zmiany r---------ą w Polsce mnostwó firm informatycznych. Mnóstwo kontraktowni padnie i zyskają na tym tylko Hindusi.
- Fundusze rodzinne pozwalające na omijanie podatków
- Brak opodatkowani instytucji religijnych
- Przepalanie w uj kasy w dopłaty, tv publiczną, kilometrówki, i inne nierealizowane projekty
Jak zdobyć kasę? No d---------y ludziom jeszcze więcej regulacji i grabmy ich do 5 lat wstecz. Co za kraj…
Czyli wasze ulice nasze kamienice.
Odwal się od polskich inwestycji na naszej ziemi złodzieju. Polacy zostaną zawsze na lodzie. na włąsne życzenie.
Oburzające ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tutaj dobre podsumowanie jak do tej pory działało przez PIP przekształcanie umów:
Górnicy coś ostatnio dostali mało barburki, to też z 500 by im można sypnąć.
Jeśli programiści byliby zagrożeni to co z lekarzami? :)) Większość pracuje na B2B - pracodawca wyznacza im godziny oraz miejsce pracy. Ponadto lekarze robią to aby móc robić więcej