Ogromne bezrobocie w latach 90 spowodowało że ludzie brali to co się dało, często z łamaniem praw pracownika lub na czarno, a cyniczne januszexy na tym żerowały że nie mają wyboru.

Dzisiaj ci sami pracownicy mają już parę lat do emerytury i wolą zacisnąć zęby jak pani Zofia, niż ryzykować utratę zatrudnienia przed emeryturą.

Młodzi nie godzą się z tymi warunkami i często zmieniają pracę, bo nie mają wbite do głowy że Pokaż całość