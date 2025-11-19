Przez 20 lat licząc od moich czasów gimnazjalnych do teraz, czyli 34 lat które mam, odebrało sobie życie 15 chłopaków z mojego otoczenia w tym tylko 1 dziewczyna.



Fajnie jak by ktoś się podzielił podobną informacją, ilu od was ludzi postanowiło odpuścić sobie życie i czy są to podobne liczby do moich?



Mam wrażenie że w mojej okolicy to jakaś plaga, ale być może jest to powszechne zjawisko i również u was Pokaż całość