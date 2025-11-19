4845 osób odebrało sobie życie w 2024. 4088 z nich to mężczyźni
- Ile razy w życiu każdy mężczyzna usłyszał słowa "chłopaki nie płaczą"? Jeżeli przez ileś lat mamy wzmacniane poczucie, że nie powinniśmy się odkrywać, bo to przejaw słabości, to buduje się w nas przekonanie, że jeśli sobie na to pozwolimy, zostaniemy wyśmiani, ocenieni, odrzuceni.Gazetapl_news
@Ratto: Co będzie, w jakich komentarzach niby i kto miałby to niby napisać? Przecież tutaj na wykopie pod takimi wpisami odbywa się tylko i wyłącznie w większości przypadków ubliżanie kobietom, przepraszam złym p0lkom na każdej możliwej płaszczyźnie. Przegrywy zrobily sobie z tego sport narodowy wręcz. Oczywiście to wszystko w akompaniamencie ubliżania mężczyznom samemu i robienia z mężczyzn ofiar.
Stawiam tezę, że to przez samotność i brak bliskości drugiego człowieka ¯_(ツ)_/¯
wzrost społecznie takiego menelskiego życia, to wzrost dziadostwa wokół
śmietnik
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fajnie jak by ktoś się podzielił podobną informacją, ilu od was ludzi postanowiło odpuścić sobie życie i czy są to podobne liczby do moich?
Mam wrażenie że w mojej okolicy to jakaś plaga, ale być może jest to powszechne zjawisko i również u was