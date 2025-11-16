Prawie 5 miesięcy na znalezienie pracy. Tak źle nie było od dawna
W 2025 r. średni czas poszukiwania nowego zatrudnienia w Polsce wynosi 4,5 miesiąca. To najwyższy wynik od początku badania prowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad w ramach raportu Monitor Rynku Pracy.VoxClamantisInDeserto
Jest to ustawa z z 2002 z czasów rządów ex komuchów SLD z millerem na czele.
Wszystko jest wg ustawy, więc przestań siać ferment, że to pis podnosił.
Nie mówie, że badania kłamią, ale w takim razie za co Ci ludzie żyją? Nawet jak to życie na kredycie, to kredyt też przecież spłacać trzeba.
Ci co mają pracę tłoczą się w tych samych miejscach i przewalają kasę nie zostawiając sobie żadnych oszczędności. Ich widzisz.
Przecież nie ma 100% bezrobocia.
A oprócz nich są jeszcze ci co mają kasę z innych źródeł (firma, wynajem mieszkania, ojciec, mąż, spadek).
te auta super to należą do właścicieli firm i są w leasingu (nie są własnością) ale są "odpisem od podatku"
a pracowników widzisz stłoczonych w autobusie
Lokalne ceny to przegięcie ale chińczycy wypierają rodzime firmy a gdy te już padną sa hegemonami
Z drugiej strony większe firmy nie inwestują w rozwój zbytnio, tylko kupują beton. Nie ma innowacji, nie ma przewagi.
https://pie.net.pl/ageizm-w-polsce-podsumowanie-eksperymentalnego-badania-terenowego/
źle to było od dawna
prawie 50 latek here... CV bez odpowiedzi parę lat miałem mimo wyższego wykształcenia (politechnika warszawska) i znajomości 2 języków obcych biegle
skoro pracodawcy chcą zatrudniać tylko do 39 roku życia to może ustalmy wiek emerytalny na 40