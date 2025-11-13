Koniec 800 plus oraz 13. i 14. emerytury? Petycja już w Sejmie
W zamian likwidacja podatku dochodowego, zyskaja pracujacy legalnie. Autor przekonuje, ze jest to neutralne dla budzetu. Czy rzadzacy maja wystarczajaco odwagi?kasyx
Komentarze (134)
najlepsze
to koniec władzy która to wprowadzi
@Foxrate: Wystarczyło by zamiast tego wprowadzić możliwość dzielenia w PIT dochodów na wszystkich członków rodziny, włącznie z dziećmi. I to mogło by w jakiś sposób wpłynąć na dzietność w odróżnieniu do 800+ które nie dość, że upierdliwie trzeba o to ekstra składać wniosek co roku to jedyne co poprawia to sprzedaż używek dla menelstwa. Dzieci jak były niedożywione i źle poubierane, tak nadal są.
To samo emeryci, ich nie obchodzi gospodarka tylko zeby miec hajs tu i teraz a maja silna grupe wyborcza, z roku na rok coraz
To nie wyrównywanie różnic społecznych a kolejna nierówność, między innymi w stosunku do pracujących
-Dobra, a dotacje dla górników i 14 emerytury dla nich?
-Nie.
-A zlikwidujecie opodatkowanie pensji i emerytur?
-Nie.
Dziękuję, można się rozejść.
@FoolyKewly: Prędzej atomówkę dostaniemy w prezencie zza którejś granicy i powstanie nowe morze, niż zniknie 800+..
Gdyby skończyć z chorymi przywilejami np. górników, pudrowaniem trupa w postaci nierentownych kopalń, wałami na czym się da, marnowaniem pieniędzy na jakieś stypendia dla "artystów", ustawianymi przetargami, przewalaniem kasy z KPO czy świadczeniami dla dawnego ramienia zbrojnego partii za PRL... Nagle by się okazało, że te 800+ to śmieszny
a może chodzi o zagraniczne firmy co nie płacą podatków??