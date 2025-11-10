Nowe badanie z USA: część leków na depresję działa jak placebo
Amerykańscy naukowcy przeanalizowali dane z największego badania o leczeniu depresji (STAR*D). Okazuje się, że niektóre popularne strategie jak zwiększanie dawki czy zmiana leku nie mają mocnych dowodów skuteczności. Badacze podkreślają, że efekt poprawy może wynikać także z relacji z lekarzem.iza-anna
https://www.apa.org/monitor/2011/03/placebos - treści na ten temat jest pełno.
Swoją drogą, to jest przykre jak niewykorzystana jest ta wiedza. Stwierdzenie że coś "działa jak placebo" jest synonimem "nie działa". Kiedy to nieprawda, bo właśnie działa. I to nieraz bardzo dobrze (nierzadko robi większą różnicę niż substancja aktywna w lekach które faktycznie ja zawierają), bez skutków ubocznych i to
Primo, nie da się jednoznacznie zidentyfikować fizycznej przyczyny depresji.
Secundo, działanie mózgu i choroby z tym związane to ciągle najgorzej poznany temat.
Kolejne primo, to leki psychiatryczne jedynie otepiają a nie leczą. Mają takie same działanie jak branie Ibupromu na ból zęba.
No mówi się, mówi. Albo mówi się "po trzecie primo".
Tylko tu jest bardzo cienka granica pomiędzy ironią a
- zaburzenia flory bakteryjnej
- zaburzenia hormonalne
- bezdech senny
- ADHD/spektrum autyzmu/AuADHD
- PTSD
To jak z bólem zęba, boli wieczorem i przez noc bierzesz przeciwbóle by być w stanie rano do dentysty pójść, od samych przeciwbólowych ząb się nie wyleczy
@Schwarzfahrer: XD
To tak jakby ktoś napisał artykuł, że jeżeli na odczuwany ból nie działa Ibuprom, to ulga po aspirynie będzie
Depresji nie da sie wyleczyć lekami, tak jak środki przeciwbólowe nie eliminują przyczyn bólu tylko znieczulają cię.