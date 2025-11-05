Maturzysta z jedynką z matematyki zdał egzamin komisyjny na 90 procent.
Po głośnej sprawie w II Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu ruszyły kontrole Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. W działania zaangażował się również Rzecznik Praw Obywatelskich. Wszystko zaczęło się od historii ucznia, który nie został dopuszczony do matury po otrzymaniu oceny niedostatecznej z matematyki, a następnie... zdał egzamin komisyjny na blisko 90 procent.Teraz_albo_nigdy
Komentarze
najlepsze
To absolutne minimum. Może powinna wystąpić o odszkodowanie za zmarnowanie dziecku roku, bo do matury będzie mógł przystąpić dopiero w roku następnym.
Przecież to jest klasyczna praktyka w liceach i technikach które chcą utrzymać "poziom". Wypuszczą Cię jak obiecujesz że nie popsujesz im statystyk.
@FoolyKewly: Tylko tutaj miałeś uczniak, który jasno udowodnił, że nie ma szans popsuć statystyk, a wręcz będzie je zawyżać. Mamy więc do czynienia innym powszechnym zjawiskiem, czyli p----------ą nauczycielką która się uwzięła. Też miałem podobną sytuację z historii. baba chciał mi dopa wystawić i poszło krótko że w takim razie komisyjny na bdb. 5s namysłu i 4
@HabaHabaZutZut: no w liceum g---o znaczą ale w podstawówce czy jak jeszcze gimnazja istniały to liczyły się do średniej do rekrutacji do kolejnej szkoły...
A ogólnie to liceum prężnie się rozwija i realizuje projekty edukacyjne proszem paniom
Majca to nie jest przedmiot że w kwartał z 1 wskoczysz na 5. No chyba że on się uwziął an babkę albo babka na niego, ale ktoś kto ma 5
a po skończonej rozmowie powiedziało do P. Barbary, "Basiu w sobotę grill u Ciebie czy u mnie..."
Nauczyciel zapomina u uczniu na wycieczce, dziecko wraca samo do domu (uff, że w tym samym mieście)
i jakaś kara.... nie, pogrożenie paluszkiem, wpis do akt a jak się dobrze dyrekcję zna to i nagana zostaje wyjęta, nikt niczego nie widział
co mnie jeszcze wku@#$ to,
a czemu miałby zarabiać mniej? też przedmiot do którego trzeba przysiąść jak uczony dobrze. Tylko wiadomo że plastyk nie ma prac do domu, sprawdzinów wiec powinien mieć inny przelicznik godziny tablicowe-nietablicowe ale MEN za głupie na takie rzeczy.
Namawanie ucznia do niezdawania matury powinno być po prostu karalne
Ale jak to mówią karma
To jest standard. Pamiętam, że u mnie też tak było gdzie osoby, które ewidentnie miały problemy były zniechęcane do przystąpienia do matury. Osoby, które odmówiły dostały jedynki, żeby nie zdać i nie psuć statystyk szkoły.
600.000 armia nierobów nie do ruszenia grupa wyborcza psująca przyszłe pokolenia Polaków
Zawsze wszystkie zadania robiłem szybciej niż inni, więc pisałem sobie wierszyki czy jakieś notatki w innym zeszycie robiłem, bo się nudziłem. Wróciłem wtedy z wakacji w Anglii, gdzie sobie dorobiłem trochę pieniędzy, więc Pani próbowała mnie poniżyć tekstem, "Ty to Panie [nazwisko] nadajesz się tylko na budowę.". Wszyscy w śmiech, a ja w----i*ny odpowiedziałem, "Tylko, że ja tam w tydzień zarobiłem więcej niż
Po wynikach napisała do mnie na messengerze że gratuluje świetnego wyniku i że miło sie współpracowało, nic jej nie odpisałem i tak wisi jej wiadomość już kilka lat.
Pewnie dostała premie za świetne wyniki ucznia, a
Miałem podobną utarczkę z babą od chemii i na koniec 2 ale w to akurat wywalone miałem (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
gorzej miał koleżka który skończył z 1 bo tak i c--j a na poprawkę nie zasługujesz śmieciu