ZUS: kto nie złoży wniosku do 2027, straci lata pracy
Miliony Polaków zyskają dłuższe urlopy i wyższe odprawy ale tylko jeśli zdążą z wnioskiem do ZUS. Od 2026 roku staż pracy będzie liczony na nowych zasadach. Dla wielu to szansa, ale też biurokratyczny koszmar, który potrwa co najmniej dwa lata.iza-anna
Komentarze (23)
Część nie ma dokumentów i już problem.
Po co w ogóle wzywać ludzi?
ZUS powinien sam wszystko wyliczyć
W tym przypadku nie wiem czemu dają termin na składanie papierów - jak ktoś się
@mimmo: Polska
Pracowałeś 16 lat w Holandii na zlecenie lub prowadziłeś działalność gospodarczą. Teraz pracujesz w Polsce na uop 2 lata, masz 20 dni urlopu. Generujesz świstek, zanosisz pracodawcy i masz 18 lat pracy i 26 dni
Dotyczy to głównie tylko przysługującej ilości urlopu