Na samym początku artykułu jest bait który jest później prostowany. Ten staż nic nie zmienia w kwestii emerytury np emerytury minimalnej. Zmiany dotyczą tylko wymiaru urlopu i innych "wysług lat" czyli rzeczy które tyczą się kodeksu pracy. Większość ludzi nie musi robic nic bo już ma 10 lat stażu z nauki i pracy na etacie do urlopu 26 dni.