Ona siedzi na wykopie.

Ale gadanie nic nie zmieni. To jest rynek matrymonialny i związana z tym sytuacja gospodarcza i demograficzna.

Kobiety to wygrały.

Jedyne co może zmienić rynek to zmiana sytuacji demograficznej albo zapaść gospodarcza tak że kobiety będą potrzebować opieki.

Moje rozwiązanie to przyjmować migrantów tylko w proporcjach 80:20. 8 kobiet na każdych 2 mężczyzn przyjętych z dowolnej nacji. Bez możliwości sprowadzania rodziny. Tylko młode kobiety do lat 30. Wiem Pokaż całość