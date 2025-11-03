Będą Cię krytykować bo mówisz prawdę
Dlaczego?, skoro dziewczyna mówi prawdę?
@powsinogaszszlaja: bo nie pasuje do feministycznej narracji
Dzwońcie do admina, matrix się zabugował.
@jeanpaul: mi się na FB zaczęła ona wyświetlać, myślałem, że jakaś kolejna influenserka co tam swoje życiowe mądrości publikuje, w takim tonie, że baby robią wszystko źle, baby powinny robić to i to aby facet był zadowolony i wtedy będzie zdrowi związek, itd..
aż pewnego razu rolka "właśnie skończyliśmy robić nagrywki na onlifansa..." w jakimś hotelowym pokoju :D i dalej jakieś dyrdymały
ona
@Riolet:
Divide et Impera ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ale gadanie nic nie zmieni. To jest rynek matrymonialny i związana z tym sytuacja gospodarcza i demograficzna.
Kobiety to wygrały.
Jedyne co może zmienić rynek to zmiana sytuacji demograficznej albo zapaść gospodarcza tak że kobiety będą potrzebować opieki.
Moje rozwiązanie to przyjmować migrantów tylko w proporcjach 80:20. 8 kobiet na każdych 2 mężczyzn przyjętych z dowolnej nacji. Bez możliwości sprowadzania rodziny. Tylko młode kobiety do lat 30. Wiem