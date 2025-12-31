Jak Pan spędzi Sylwestra?
Bede Grał W Gre - Tomb Raider! Najlepszego w Nowym Roku Mirasy i Mirabelki!! Link do OpenLara w komentarzuPolasz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 46
- Odpowiedz
Bede Grał W Gre - Tomb Raider! Najlepszego w Nowym Roku Mirasy i Mirabelki!! Link do OpenLara w komentarzuPolasz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (46)
najlepsze
https://www.youtube.com/watch?v=Y9r7u48nBxs
Podobna sytuacja z dziewczyną od hawk tua (czy jak to się pisze). Głupia sonda uliczna a wybiła się na niej, memy, jakieś wywiady xD założyła swojego własnego shitcoina i uciekła z kasą.
"Będę grał w grę" to idealna okazja do nawiązania współpracy z portalami growymi jak CDA, może z wydawcami?
Ciekawe jak mu się dzisiaj żyje.
Pierwszy raz o tym słyszę, jezu jaka idiokracja xD
Aż tu nagle jakaś pożal się Boże reporterka z lokalnej telewizji wpycha ci mikrofon w twarz
@galicjanin: to chyba na bufecie pracowała
https://www.instagram.com/lena_ptak_attack_
Na świętym tagu.
No bo gdzie.
O ile wcześniej nie usnę.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ehhh...
I jakie ma plany na dzisiejsza sylwestrową noc