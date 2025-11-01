"Od dzisiaj nocna prohibicja w Warszawie. Na początek w dwóch dzielnicach"
"Od soboty, od godz. 22.00 zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ w Warszawie. Ograniczenie dotyczy sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych i będzie obowiązywać codziennie do 6.00 rano."paramedix
@browarosss12: w sumie to można zauważyć i też nic się wtedy nie dzieje
@beer_man: Gdyby o to chodziło to wprowadziłby w całej Polsce.
Podziękuj Wiejskiej.
https://konsultacje.um.warszawa.pl
@dziacha: żeby bary zarobiły... ¯\(ツ)/¯
@Rajbond: Dokładnie. ETS 3 na kalorie.
Wprowadzono zakaz handlu w niedzielę. Wprowadzają SCT oraz coraz bardziej wyśrubowane normy spalania i systemów bezpieczeństwa, przez co ceny samochodów wywaliło w kosmos i stają się one powoli dobrem luksusowym. Teraz z kolei przyszła kolej na a-----l w nocy. W kolejce jest jeszcze z pewnością mięso, bo coś ludzie nie chcą z niego dobrowolnie rezygnować.
@FOTEL: Mieszkaj w centrum i dziw się, że ludzie w weekendy imprezują XD Chodzi o to, że jakaś grupa ludzi powoduje problemy dla społeczeństwa to zamiast zając się tą grupą,