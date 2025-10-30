lmao tak jakby dzieci w latach 90 (czyli obecni bumerzy) to masowo sie potrafili wspinac albo inne akrobacje odstawiać

ja pamietam jak jeden nawiedzony wuefista nas katował skokiem przez kozła i jak to wychodziły te zdolności manualne większości klasy xD

dobrze że jeden kolega sie zyebał z tego kozła i rozbił sobie swój głupi ryj, wuefista dzięki temu otrzeźwiał z zapału i już potem normalnie grailiśmy w gałę