W tajemnicy rozebrali chiński pojazd i odkryli w nim specjalny moduł. Europejski
Testy bezpieczeństwa, które wykazały, że ponad 100 elektrycznych autobusów chińskiej marki Yutong, używanych w Oslo, może zostać zdalnie unieruchomionych przez producenta.musztym
- Odpowiedz
Komentarze (57)
najlepsze
@Damntrain: w sumie to nie do końca.
NEWAG zaimplementował w pociągu funkcjonalność, że ten ma się sam zepsuć jak pociąg stoi jakiś czas w konkirencyjnym warsztacie, zaszywając współrzędne geograficzne tych warsztatów.
A więc sabotaż całkowicie offline, w dodatku głupi bo pozostawiający
Analysis of the software revealed that the train's embedded computers were programmed to lock up and display bogus fault messages and prevent the train from running if a GPS tracker detected that it spent a certain number of days in an independent repair company’s maintenance center, and
Nowe samochody od 2020 r. praktycznie zawsze mają moduł z kartą SIM
@WykoZakop: 2018 już wtedy wprowadzili obowiązkowy e-call, jak producenci zostali zmuszeni do zainstalowania w aucie modułu komunikacji to od razu było wiadomo że będą z tego korzystać.
Widać wzorowali się na pewnym europejskim producencie pociągów, który zaszył kill switcha aktywowanego wizytą w serwisie nie należącym do producenta.
oj tam, oj tam... w Polsce pociągi nie tylko mogły, ale BYŁY unieruchamiane przez producenta. I co? I Gunwo! nikt za to nie beknął.
Znaczy dozwolona praktyka, można się rozejść.
Od polskich marek: Autosan, Jelcz, Solbus
Przez pół polskie: Solaris
Po fabryki europejskich potentatów: Scania, Volvo
Dzisiaj w Warszawie też jeżdżą chińskie autobusy miejskie
@witam12: Na kogo głosowałeś w wyborach? :)