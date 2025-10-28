Myk polega na tym, że to, co jest głośno reklamowane-zwłaszcza przez tzw. „celebrytów”-bardzo często okazuje się po prostu słabe. Jak tylko widzę, że jakiś produkt reklamują znane twarze, to od razu zapala mi się w głowie pomarańczowa lampka. Dobrego towaru nie trzeba reklamować. Widzieliście kiedyś reklamę Patek Philippe w telewizji albo w gazecie? No właśnie. A taki Rolex jest wszędzie. w magazynach, na bilbordach, w internecie, w telewizji. Nie twierdzę, że to Pokaż całość