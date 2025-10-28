Pestycydy w produktach od Chodakowskiej i Lewandowskiej
Aż 11 pestycydów w jednym batoniku dla dzieci i tylko jeden spośród dziewięciu przebadanych produktów całkowicie wolny od szkodliwych substancji. Test produktów Ewy Chodakowskiej i Anny Lewandowskiej pokazał, że nawet zdrowe przekąski mogą zawierać koktajl pestycydów.margitsziget
Komentarze (28)
najlepsze
@Assailant: A ja myślałem, że jak zjem taki batonik to schudne i nie będę miał raka ;<
@Assailant: lol
Uwielbiam jak ktoś o tych batonikach, i innych tych "fit" rzeczach mówi, że są zdrowe. Może i są, ale wyłącznie z punktu widzenia marketingowego xD
Są zdrowe dla budżetu niektórych osób ;p
Tabela podaje gołe wyniki badań bez porównania z obowiązująca normą, do bani takie zestawienie. Artykuł za to powołuje się na wartości obowiązujące dla niemowląt i małych dzieci (czyli do
Fajnie, że badają, ale to jakieś szczątkowe badania, szukające sensacji, te produkty nie przekraczają normy, ani nie są pretendentem do bycia jakimś żywieniowym omnibusem.
Żeby być uczciwym, należałoby sprawdzić inne batony, i zamienniki. Wcale nie jest powiedziane, że przyjmiemy mniej chemii zjadając losowe jabłko z