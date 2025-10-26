Chińczycy kontrolują brytyjskie aktywa o wartości ponad 190 mld funtów
Chiny posiadają pakiety akcji w kluczowych brytyjskich spółkach, kontrolują też dużą część infrastruktury na Wyspach. "Sunday Times" ujawnił też, że Komunistyczna Partia Chin zarabia co najmniej 15 mln funtów rocznie na prowadzeniu trzech hoteli dla azylantów w Wielkiej Brytanii.GRUBY140
Komentarze (57)
najlepsze
@ChlopoRobotnik2137: owszem tak być nie powinno ale to co oni wtedy przejwmowali a to co dzisiaj jest to wielkie XD
zastanawiam się co miałobyć przedmiotem sprzedaży jeśli aluminiowe kable miały by być ciągle państwowe
@ChlopoRobotnik2137: I nie płaci podatków od zysków. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No ale w przypadku wybuchu wojny to raczej będzie problem chińczyków a nie odwrotnie.
@FireDash: Rosjanie są innego zdania. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fakt, wiele kluczowych spółek nie ma większości brytyjskiego kapitału, jednak większość jest kontrolowana przez europejskie firmy w których chińskie pieniądze nie dają im większości w zarządzaniu.
Oczywiście, z punktu widzenia rządu, to wciąż jest mocno źle - UK oddała w prywatne ręce wiele kluczowych gałęzi przemysłu.
Wszak jak masz 1 mln długu to masz problem, jak masz 100 mln długu to bank ma problem
@XyzykDX: A to porównaj sobie PKB UE i USA w 2014 z aktualnym i wyciągnij sobie wnioski. I czy w tym czasie gospodarka UE się rozwinęła czy to jednak reszta świata nam odjechała?