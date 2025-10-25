Spada ilość ślubów. Wzrasta liczba małżeństw z cudzoziemcami.
Znacząco spada liczba zawieranych małżeństw w Polsce. Ale co ciekawe, odnotowuje się coraz więcej związków z obcokrajowcami. Przy czym zarówno kobiety, jak i mężczyźni po równo dokładają się do puli małżeństw dwunarodowościowych - odpowiednio 2917 i 2958 związków.spere
Matura z polskiego powinna być obowiązko.... A już nic.
Czyli wniosek taki, że kobiety podążają za lepszym paszportem