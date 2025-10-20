ale to nie można tak publicznie mówić, gdzie są wszystkie te koncerny, politycy?



Zaraz pojawią się próby robienia z niej "szura". Tymczasem jest to kobieta, która całe swoje życie, karierę naukową poświęciła żywieniu, głównie badaniu tłuszczów mlecznych. Trzeba zaufać, że się zna na rzeczy. Moim zdaniem to ona powinna być główną "gwiazdą" TikToka, Instagrama, a nie cała masa durnowatych święcących dupą dietetyczek, wychwalających diety niskotłuszczowe.



W swoich publikacjach miała kilka ciekawych wniosków na Pokaż całość