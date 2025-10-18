Niski wiek emerytalny kobiet, przywileje emerytalne dla górników, policji, wojska i innych. Masa rencistów. Wysokie emerytury po zmarłych mężach i niska aktywność zawodowa młodych. Niska wydajność służby zdrowia (im więcej pieniędzy w nią ładujemy, tym więcej zarabiają lekarze, kolejki się wydłużają a jakość leczenia spada) oraz brak krajowej produkcji leków.
Dziś młodzi muszą płacić 4x więcej, aby utrzymać poziom życia seniorów z 1990 roku. Bez znacznych zmian ten współczynnik będzie się tylko pogarszał…
Możliwe że już w 2030 roku emeryci i renciści będą stanowić 30% całej populacji. Aktywność zawodowa Polaków spada, więc na każdego emeryta będzie przypadać ok 1,5 pracującej osoby. Oznacza to że nawet płacąc ogromne podatki oraz przekierowując większość wydatków budżetowych na ZUS i NFZ wciąż naszych seniorów czekają głodowe emerytury i wieloletnie kolejki do lekarzy.
Jedyne co może uratować Polskę to: 1 drastyczne podniesienie wieku emerytalnego (zależnego od ilości posiadanych dzieci) oraz likwidacja przywilejów emerytalnych; 2 wielomilionowa migracja młodych osób;
Punktu 1 nie odważy się zrealizować żadna partia, a punkt 2 może w perspektywie wieloletniej może nie być dobrym rozwiązaniem…
Znam osoby które żyły 98 lat i pracowały 18 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Winatuska: zwali się na Tuska i będzie git
@fledge: powiem tezę, z którą możesz się nie zgodzić. Jeżeli nie masz własnego mieszkania i pracujesz na minimalnej (a to lwia część społeczeństwa):
To nie życie, to przeżycie, wegetacja. Kanałowe leczenie zęba u dentysty, może zjeść to co oszczędzałeś pół roku.
I ja wiem że jesteśmy
@Foxing: nie wiem co to są przyzwoite standardy, ale w Poznaniu to maks polowa tej kwoty za kawalerkę
@dziacha: Dosłownie jeden z nich próbował zaradzić coś na przyszłość i tak jak pozostałe kraje europejskie (które zazwyczaj i tak są w lepszej sytuacji) zmienił wiek emerytalny na 67, przy czym oczywiście popełnił błędy - z tego co pamiętam kobiety ten wiek 67 miały osiągnąć dopiero w 2040! No ale był to
Zawołam Cię za dwadzieścia kilka lat. Mam nadzieję, że się bratku nie mylisz :)
Ktoś kiedyś wymyślił, że miasta będą kompletnie zasrane koniami no i wynaleziono samochody.
Może przyszłość będzie taka, ze roboty będą wykonywać większość prac.
A jak nie to sięgniemy po dawny wielokrotnie sprawdzony schemat na kryzys czyli wojne.
Globalizacja trochę hamuje rozwój - gdyby dziś był problem z odchodami to wprowadzono by "strefy bez gówna" gdzie tylko top5% najbogatszych dorożkarzy byłoby stać na wjazd XD
Nie będzie żadnych robotów - będą puste fabryki, miliony migrantów i zasiłki i emerytury drukowane na bieżąco
Nie będziesz pracował już po osiągnięciu czterdziestki, bo ludzi 40+ nikt nie zatrudnia. Bez przyczyny nie przyznają emerytur w służbach mundurowych w tym wieku.
@Aerin: I ile tam etatów przewidujesz? Rolnictwo poza zautomatyzowanym, wielkopowierzchniowym nie ma sensu. Przy bezrobociu i niskiej populacji buownicwtwo indywidualne będzie śladowe. A infrastrukturalne jest zależne od wpływów z podatków. Kto będzie je płacił? Emeryci i bezrobotni?
@GomiGomi: ale cie urobili xddd
roboty jest duzo, tylko takiej niefajnej. propaganda nastawia dzieci i mlodziez na prace biurowa, i jakies inne dla wyksztalconych, a potem zonk bo sie okazuje ze niepotrzebny jest inzynier, a woziciel kebabow