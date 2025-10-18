Mam 33 lata. Pogodziłem się, że będę pracował aż do śmierci. Jeśli zdrowie nie pozwoli to mam nadzieję, że państwo chociaż zapewni cywilizowany sposób na "wyjście awaryjne". Jeśli zaś i to będzie nieudolne to sznur i elo. Jestem już na 3, może 4 następne dekady z tym pogodzony. Elo i powodzenia młodszym pokoleniom. Ciężko będzie się im ogarnąć z gigantycznym chujem w dupie, który na starcie dostali od dzisiejszych dorosłych.