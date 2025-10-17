Strona budowana jest na artykułach z portali takich wyborcza, kobieta.onet, czy tvp. Nie wiem wydają się to bardzo wiarygodne źródła, szczególnie jak chodzi o klasyfikację rasy psów.

wg mnie (i to jest tylko moja opinia) najbardziej na takich inicjatywyach skorzystają lobby ubezpieczycieli, bo cel nie oszukujmy się jest jeden - wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie.