Stop Agresji Psów - powstaje strona z danymi o atakach w Polsce
Edukuj, informuj, uświadamiaj. Powstaje strona internetowa dokumentująca listę pogryzień w danym roku: rok, opis rasy, krótka notka, link. Udostępniaj, informuj, liczby mówią same za siebie. Dziękuję.kaja-nowak_1982
Komentarze (19)
najlepsze
wg mnie (i to jest tylko moja opinia) najbardziej na takich inicjatywyach skorzystają lobby ubezpieczycieli, bo cel nie oszukujmy się jest jeden - wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenie.