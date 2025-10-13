bo co innego sprzedać kilka rzeczy, a co innego chodzić po ciuchlandach i później tym handlować na OLX czy Winted. Takich osób jest w ch..j.

Z racji tego że sam nie jestem ekstra zamożny sam czasem pójdę do lumpeksu poszukać sobie czegoś i jak widzę gości czy kobiety które na otwarciu przed nową dostawą wpadają jak szarańcza i wyłapują najlepszy towar na ślepo w kilka osób i później myk w internet, a Pokaż całość