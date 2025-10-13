Handlujący na Vinted pod obserwacją fiskusa. Rośnie niepokój
Skarbówka przygląda się coraz uważniej użytkownikom platformy Vinted. Osoby sprzedające na tym portalu zaczęły otrzymywać telefony i oficjalne pisma z urzędów skarbowych. Niektórzy są wzywani na rozmowy wyjaśniające, a w paru przypadkach do zapłaty podatku. Kontrole nie są przypadkowe. Fiskus koncrybak_fischermann
@Senuyo: E, wcale nie jest powiedziane, że musi. Skąd wiesz, że nie wyprzedawał po prostu swojej szafy, w której akurat miał drogie ciuchy. Zgodnie z prawem podatku wtedy nie płaci (choć mogą żądać dowodu, że upłynęło pół roku od zakupu). Sytuacje mogą być różne i wcale nie jednoznaczne. Mógł też prowadzić trochę działalności a trochę sprzedawać prywatnie -
@adam-mleczny: PCC to po podatek płacony przez kupującego, jesli sprzedający nie jest firmą.
@HeniekZPodLasu: ( ͡° ʖ̯ ͡°) a innych produktów też to dotyczy? Bo ja chyba gdzieś popełniłem błąd i niepotrzebnie firmę otwierałem.
@HeniekZPodLasu: ale o kilka milionów też można?
Najlepsze że nic im za to nie grozi bo robią pikaczuface.jpg i kończy się na upomnieniu.
A robią na tym kilkadziesiąt tysięcy rocznie.
Biedny miś. Ja w pierwszym roku działalności miałem x VAT, x dochodowego i x zdrowotnej przy obrocie 20 tysięcy.
I taki biedny miś będzie ci potem pierd...lił jak to okradasz budżet i biedne misie będąc na B2B.
@bartcegielski: Oni siedzą cicho, bo wiedzą że walą kule. Od badylarzy wyzywają ci co runo leśne zbierajo
1. chłop powinien zapłacić VAT tylko
Z racji tego że sam nie jestem ekstra zamożny sam czasem pójdę do lumpeksu poszukać sobie czegoś i jak widzę gości czy kobiety które na otwarciu przed nową dostawą wpadają jak szarańcza i wyłapują najlepszy towar na ślepo w kilka osób i później myk w internet, a
Najlepsze, że większość co miesiąc spłaca ratę do banku :D
co ?!!!!! i ja mam takiemu darować?!!! Mam JDG ledwo starczy na życie a Płacę co miesionc 1000xzł podatku niecjh on też płaci!!!!!!
2 kupujesz rzecz na ktora tez byl nalozony podatek
3 potem sprzedajesz ta rzecz i znowu placisz podatek
CZEGO NIE ROZUMIESZ?
System jest tak skonkstruowany aby ciebie gnebic i scigac.
Działalność nierejestrowana to 3,5k/msc 42k/r tyle że trzeba w PIT wykazać, zapłacić te 12 (lub więcej) procent i po temacie.
@HeniekZPodLasu: No jak ktoś wpada za próg podatkowy, to płaci 32%. Z drugiej strony, jak ktoś nie ma w ogóle żadnych innych dochodów albo jest np. studentem, to do 30.000 zł nie zapłaci nic.