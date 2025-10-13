75-latek straci prawo jazdy za zatrzymanie się przed własną bramą
12 wykroczeń i 24 punkty karne w 10 minut. Kierowca zostawił auto pod bramą do własnej posesji i wysiadł aby ją otworzyć. W tym czasie ktoś zrobił serię zdjęć pojazdu i wysłał na policję.wilgaroksa
najlepsze
EDIT: no i miałeś racje:
https://maps.app.goo.gl/2dAiZ1duC1rwKcW28
https://maps.app.goo.gl/2dAiZ1duC1rwKcW28
Art. 49. [Zakazy zatrzymania i postoju]
2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-49
Ten przepis wynika wprost z tego, że taki pojazd ogranicza widoczność na przejście.
Polecam każdemu, kto chociaż kawałkiem auta staje na publicznej drodze/chodniku, żeby otworzyć sobie bramę.
Gratki dla Ciebie. Jeden z nielicznych normalnych.
Spotkaliście kogoś kto powiedział "źle zaparkowałem i dlatego dostałem mandat"? xD Zawsze jest jakaś wymówka i ten tyn po prostu zalicza się do tej grupy, nie jest wyjątkiem.
U mnie na osiedlu też było sporo patusów, którzy uważali, że mają prawo wszędzie zajmować chodniki i jeden pas na jezdni. Na grupie osiedlowej zachowywali się
Zwyczajnie zaczęli parkować w swoich podziemnych garażach, które wcześniej stały puste, bo wygodniej było leniwym dupskom stawiać auta pod wejściami do klatek.
Nie ma czegoś takiego jak "wystarczająco dużo miejsc". Nawet jak bloki były nowe i mieszkańców było mało to okoliczni janusze przywozili tutaj wraki aut na przechowanie i na chodnikach stały auta bez powietrza lub po prostu uszkodzone.
Jak się pozwoli na rozjechanie trawnika czy chodnika, to na
To tak działa tylko w bajkach albo może w mniejszych miastach. We Wrocławiu na osiedlu na którym mieszkałem np. pół roku stalo auto zgłoszone do usunięcia, bo stało porzucone na zakazie i co chwilę dosypywano mandaty za wycieraczkami. Policja czy tam straż, już nie pamiętam, olewała to odpowiadając, ze nie mają miejsca na parkingu.
Na Google Maps dookoła jest kilka posesji ze zwykłymi bramami
Czyli albo kłamie, albo przez 9 minut wjeżdżał na posesję.
Pytanie zasadnicze - jakim cudem można wjeżdżać 9 minut? Aż do tego stopnia nie ogarniał manewrów?
Jeśli rzeczywiście wjechanie na swój od lat znany teren zajmuje 8 minut, to dziadzio powinien oddać to prawko dla dobra swojego i innych.
@werfogd: wybierz jedno :D
No no, 19 minut na otwarcie bramy, nielatwe zycie ma