Polski i ukraiński - co nas łączy i co nas dzieli?
Wspólne słownictwo, różna gramatyka. Fałszywi przyjaciele, archaizmy, historia i ciekawostki o językach polskim i ukraińskim.Tiengos
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 97
- Odpowiedz
Wspólne słownictwo, różna gramatyka. Fałszywi przyjaciele, archaizmy, historia i ciekawostki o językach polskim i ukraińskim.Tiengos
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (97)
najlepsze
@Faszola: To Piłsudski tworzł ideologie która otwarcie namawiała do ludobójstwa? Ale odlot. xD No ale to właśnie pokazuje że nie macie się czego doczepić więc takie absurdy wypisujecie.
Problemem jest dzisiejszy kult upa, bo pomimo że ma on wydzwięk wyłacznie antyrosyjski, to jednak dla nas upa zawsze miała i bedzie miec
. według ciebie polski to mieszanka niemieckiego i rosyjskiego a francuski to mieszanka hiszpańskiego i niemieckiego.
A krzyżówka polskiego i ruskiego jest akurat białoruski
Trochę się nauczyłem Ukraińskiego, w każdym razie tyle ile było na DuoLing.
trzeba się było uczyć po angielsku, a i tak tylko 25 poziomów. W każdym razie, jak oglądan na YT wiadomości po ukraińsku, to w połączeniu z obrazkami rozumiem o czym mowa.
@ikkiz nawet dobrze skłamać nie potrafi, albo uczył się rosyjskiego i myślał że to ukraiński. ¯\(ツ)/¯
To teraz trochę polskiego, ukraińskiego piszemy małą literą.
@der_lokomotivfuhrer: Akurat w polskim przymiotniki piszemy małą literą. Czyli polski, ukraiński i rosyjski.