Hity

tygodnia

Friz dostał prawie 4 miliony ze środków publicznych na "Rozwój AI"
3391
Doda nie trafiła do więzienia. Tak tłumaczył to sąd
Doda nie trafiła do więzienia. Tak tłumaczył to sąd
2654
Ordynator szpitala w Poznaniu zatrzymany. Zarabiał 100 tys. zł miesięcznie.
Ordynator szpitala w Poznaniu zatrzymany. Zarabiał 100 tys. zł miesięcznie.
2490
Kto stoi za zamówieniem i nie odebraniem 11 ton śliwek od rolnika?
Kto stoi za zamówieniem i nie odebraniem 11 ton śliwek od rolnika?
2380
System kaucyjny: Głos Wykopowicza ma sens!
System kaucyjny: Głos Wykopowicza ma sens!
2327

Powiązane tagi