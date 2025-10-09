Od kiedy UPS się trzyma razem z serwerem? Ok jak masz jedna szafeczke gdzie wszystko, ale jak to ma być poważna serwerownia ? Przecież jedno i drugie generuje ciepło, które sobie nawzajem przeszkadza, wypadałoby upsy mieć w osobnej szafie/pomieszczeniu, a poważne upsy mają osobno baterie a osobno część falownikową...



To jakaś totalna fuszerka, na miarę krakowskiego archiwum niepalnego ;)