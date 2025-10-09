858TB danych spalone w serwerowni rządowej - backup na backupie też spłonał
W serwerowni wymieniali akumulatory od UPSów, ale coś nie pykło i całe data center poszło z dymem. Rząd stracił 858 terabajtów danych, a backup był na szafie rackowej obok, która też spłonęła. To nie Polska, a Korea Południowa.DriveSpace
Komentarze (39)
No i był... to znaczy jest... teraz jest w chmurze... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To jakaś totalna fuszerka, na miarę krakowskiego archiwum niepalnego ;)