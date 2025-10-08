Problem jest w tym, że gdy kobiecie się coś dzieje mężczyzna stanie na głowie żeby pomóc natomiast jak sytuacja się odwróci to jest całkiem inaczej, poniżanie, brak realnego wsparcia i odseparowanie od mężczyzny. Najgorsze jest to że następuje pustka w duszy takiego mężczyzny i nie ma żadnej osoby która go zrozumie.. chłopaki pamiętajcie w trudnych chwilach, że to co macie czyli życie jest najważniejsze i nie popełniajcie pochopnych decyzji.