Po pierwsze, to sędzia nie powinien grać w jednej drużynie z prokuratorem, a u nas tak jest. Sąd powinien zachowywać zdrowy dystans wobec wersji policji i prokuratury. W Polsce przy oskarżeniu przez prokuraturę jest 1% na uniewinnienie. To stawia Polskę w jednym szeregu z Arabią Saudyjską i ZSRR, bo nawet w dzisiejszej Rosji tak nie ma.

Po drugie, procesy powinny być szybsze, bardziej skondensowane, zanim sędzia zapomni, co było na poprzednich rozprawach.