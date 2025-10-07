Karetka nie przyjechała do 11-latka z pękniętym wyrostkiem
11-letni Błażej trafił do szpitala w Olsztynie w stanie krytycznym. Wcześniej dwukrotnie odmówiono wysyłki karetki, pomimo tego, że chłopiec miał 33 stopnie gorączki. Jak się okazało, miał pęknięty wyrostek.ArnoldZboczek
Komentarze (45)
Może o hipotermię im chodziło...
Po pogotowie tylko na 999, gdzie siedzi dyspozytor medyczny, więc przeprowadzi wstępną diagnozę i szybciej zorganizuje pomoc.
https://pl.linkedin.com/pulse/kr%C3%B3tkie-pigu%C5%82ki-pierwszej-pomocy-karol-b%C4%85czkowski-yfaef
999 działa niezależnie. Dodatkowo połączenie na 999 skraca czas przyjazdu pogotowia o średnio 2 minuty. Przy epizodach naczyniowo-sercowych, te 2 minuty mogą decydować o życiu.
Gorączka to podwyższona temperatura, 33 stopnie to wannabe zwłoki
Pytanie co ta matka mówiła dyspozytorowi, bo jesli tylko to że boli brzuch, to jej wina nie dyspozytora
Pewnie już te trzy dni przed zdarzeniem powinna iść do lekarza, dziecko zdiagnozować i wysłać do szpitala z podejrzeniem zapalenia.
@dr_Batman: Przychodnie w Polsce często bez konkretnych badań NA miejscu są bezużyteczne bo nic nie są w stanie zdiagnozować poważnie i często też nie chcą. Dlatego ludzie wolą wybierać SOR bo często tam chociażby dostaną badanie krwi na JUŻ...
A nie że przyjdziesz z problemem a dostaniesz głupią wymówkę albo badanie z wynikiem na za tydzień i d--a.