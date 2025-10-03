Koniec zdalnej sielanki. Firmy zwiększają presję na powrót do biur
Zakorkowane w godzinach szczytu ulice Warszawy i innych dużych miast, a także malejący wybór ofert dla zdalnych pracowników to dowód na renesans pracy w biurze, pod okiem szefów informuje piątkowa Rzeczpospolita.Anakee
Komentarze (157)
najlepsze
Chyba uwstecznianie się.
Wymyślą nowy covid to znowu praca zdalna będzie fajna.
bo teraz mozna zatrudnić specjaliste z dowolnego miejsca w Polsce, a nie tylko tam gdzie firma ma biuro
@fittrenerka: A jeśli firma dostała 100 mln kary, wydała masę kasy na własne paczkomaty, odchodzą z niej duzi sprzedawcy, a klienci są podgryzani
- redukcja etatów pod przykrywką powrotu do biura. Pracownikowi praca hybrydowa nie pasuje, zaczyna szukać innej fuchy i się zwalnia, firma nie wychodzi na tego złego robiącego 'masowe zwolnienia'
- Ludzie nie potrafiący zachować balansu pomiędzy pracą zdalną a opieprzaniem się / załatwianiem miliona prywatnych spraw w godzinach pracy.
Już nie mówię o samym chwaleniu się ludzi w kółko jaka to laba w pracy z domu, 3
@ATAT-2: A co złego w jedzeniu kiełbaski?
Ja wiem, że większość czasu w tego typu pracach, to czas marnowany i że w domu robi się to znacznie szybciej, ale NIESTETY będzie to wykorzystywała większość ludzi. A takie rozwiązanie jest uczciwie i akceptowalne.
Wykopek sobie pracował w projekcie zwalonym przez menagament. Ratowali projekt. Wyebali jednego poganiacza parobków, bo za mało ich cisnął, i przyjęli nowego poganiacza. Nowy poganiacz cisnął bardziej niż poprzedni. Został znienawidzony. Projekt został ukończony. Dudska dyrektorów uratowane przez zakusami zarządu. Zespół został wyrzucony. Poganiacz został wyrzucony dokładnie tego samego dnia co zespół. Nawet mu nie dali pozorów potraktowania inaczej, żeby przed zespołem wyglądał nadal na uprzywilejowanego