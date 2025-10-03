Do januszy zarządzania dam tylko bajeczkę:



Wykopek sobie pracował w projekcie zwalonym przez menagament. Ratowali projekt. Wyebali jednego poganiacza parobków, bo za mało ich cisnął, i przyjęli nowego poganiacza. Nowy poganiacz cisnął bardziej niż poprzedni. Został znienawidzony. Projekt został ukończony. Dudska dyrektorów uratowane przez zakusami zarządu. Zespół został wyrzucony. Poganiacz został wyrzucony dokładnie tego samego dnia co zespół. Nawet mu nie dali pozorów potraktowania inaczej, żeby przed zespołem wyglądał nadal na uprzywilejowanego Pokaż całość