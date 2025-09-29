Ważą się losy prac domowych. To, że wrócą, jest pewne. Tylko w jakiej formie?
Ważą się losy powrotu prac domowych. Instytut Badań Edukacyjnych do końca września ma w tej sprawieMmiko
Żyjemy w kraju w którym zaczadzenie ideologiczne przycmiło już dawno zdrowy rozsądek.
@Proogramista: Gdybyś miał jakieś minimalne pojęcie o tym jak przebiega proces uczenia się, to wiedziałbyś, że jednym z jego elementów jest powtarzanie i zadania domowe służą właśnie temu aby przez powtórzenie w domu tego co było w szkole utrwalać wiedzę zdobytą na lekcjach.
System kształcenia wymaga całkowitej rekonstrukcji i całej masy sporych reform zaczynając od programu nauczania kończąc na mentalności nauczycieli.
Program nauczania jest przeładowany tak że uczniowie zakuwają i pomimo ilości informacji ile się uczy to większość absolwentów i tak g---o wie bo zapomniała większość tego czego uczono w szkole.
Potem nawet ogarnąłem, że to jest loteria (ja powiedzmy, że czytałem 0.5h cały rozdział do sprawdzianu dzień przed i 0.5h przed samymi zajęciami albo na innych zajęciach. I mogłem jakiegoś gówna nie
To już nie czasy gdy nauczycielka straszyła że jak zobaczy że ktoś przepisał coś z wikipedii słowo w słowo to wstawi automatycznie pałę, teraz ChatGPT wykona daną pracę w pierdyliard wariantach
6 godzin w budzie potem 4 godziny prac domowych, najważniejsze czego mnie nauczyło to olewać pracę której pewnie nikt nie sprawdzi
Teraz kolej na dostosowanie nauczania tak żeby program dało się zrobić w szkole. Ale hołota drze mordę ze za ich czasów było inaczej, więc teraz musi być źle.
Ty miałeś prace domowe, a jednak nie potrafisz wyczytać że "nie sprawdziło się" to jednak nie to samo co "IBE ma przedstawić rekomendacje".
@Gjbgghbhhjj: czyli nie sprawdziło sie
jak sie nie zapierd*la to znaczy że sie nie pracuje
fakt zapierd*lania jest znacznie ważniejszy niż efekt
Bez przesady, przez ostatnie 20 lat wszyscy uczniowie i rodzice narzekali, że dzieciaki maja zadane praktycznie z każdego przedmiotu, jak mają 6 lekcji, to po lekcjach siedzieli 2h i robili zadania do 6 lekcji. Do tego kartkówki i sprawdziwny, niby ilosc sprawdziwnów ograniczona, więc robiono pseudo kartkówki.
Więc postanowino to ukrócić i połowa jełopów (rodzicie i uczniowie) uznali, ze nie muszą sie uczyć, totalna wyjebka, to wrócicmy do tego
Jak z tej informacji wywnioskowano, że zadania domowe na pewno wracają? ヽ( ͠°෴ °)ﾉ