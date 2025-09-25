Zwiedzanie fabryki Mikrotik
Autor kanału ServeTheHome zwiedza fabrykę Mikrotik na Łowietestuser
Znam chińskie Ezviz od Hikvision (swietne ale chinskie), Tuya ze sprzętami no name dramat.
Vigi od TP Link rewelacyjne tak jak Omada ale niby tez chińskie. Są alternatywy europejskie?
Dla domu inteligentnego jeśli ktos nie chce sie ładować w HomeAssistant to gotowy europejskie jest Homey homey.app z Holandii albo Danii
- chiński NVR nagrywa sobie 24/7 - w razie potrzeby mam backup i skąd zgrać materiał dowodowy do poważniejszych spraw, nic do Chin nie leci
- na domowym labie hula sobie Frigate,
RouterOS po prostu wow ale no kurde autentycznie wszystko trzeba tam tak ręcznie zrobić (load balancing, QoS). Poddałem się i przeszedłem na Omada (przepiękny software, sprzęt też top). Ale no do LTE oprócz Zyxela właśnie Mikrotiki jako dualWAN.
Mikotik niby pracuje nad czymś na wzór kontrolera Omada i takiego cywilnego UI. Teraz był redesign
i to właśnie jest zaleta MT - możesz wszystko, dokładnie tak, jak chcesz, gdzie chcesz, o ile wiesz, co
W takim razie kolejny producent sprzętu sieciowego obok niemieckiego FritzBoxa, który realnie jest produkowany w Unii Europejskiej. Ale i tak niektórzy będą krzyczeć, że tu skansen i pod tym względem jesteśmy skazani tylko na chińskie hułałeje.( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ciekawe czy w Polsce
Myślalem o tym MikroTiku ale naczytałem się o jego koszmarnej konfiguracji