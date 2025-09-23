Telefon kupiony na Allegro za 4800 zł. Po paru miesiącach operator Orange blokuje urządzenie jako pochodzące z nielegalnego źródła.
-Allegro: po braku odpowiedzi sprzedawcy i złożeniu wniosku do Protect odsyła mnie do organów ścigania
-Prokuratura: odmowa wszczęcia postępowania – sprawa cywilna.
-Allegro: odmowa wypłaty pieniędzy z Protect – bo bez wszczęcia postępowania karnego „nie możemy nic zaproponować”. Ale może Pan iść do Sądu.
Efekt? Telefon pozostaje u mnie, ale jest zablokowany i bez wartości.
Czy Allegro realnie chroni kupującego, czy tylko kreuje się na takiego? Może sprzedawcy na ogół są uczciwi, a ewentualne problemy rozwiązują sami, ale gdy nie chcą tego zrobić... Nagle okazuje się, że mimo opłaconej w cenie towaru prowizji Allegro, zostajesz po prostu sam.
Komentarze (88)
@DuchZoliborza: telefon to jest pikuś, pan możesz kupić samochód który jest zajęty przez
Przywłaszczenie (art. 284 kk) – jeśli rzecz była powierzona (np. pożyczona, zostawiona do przechowania), a ty ją sprzedałeś jak swoją, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności (a w wypadku mienia znacznej wartości – od roku do 10 lat).
Z 286 wynika że on sprzedał
Jeśli nie było to zwrot pieniędzy się należy za niezgodność towaru z opisem.
Jeśli było, to kupujący sam jest sobie winien.
Pozostaje chyba tylko pozew sądowy.
W związku z powyższym odpowiadam: zakupy na allegro nie są bezpieczne.
@nusch: Chociażby dlatego, że to nie jest 200 zł i ta sytuacja by go nie dotknęła.
Teraz chyba będzie musiał ciągać oszusta po sądach, co kto lubi.
Kupując używany samochód za 50 tys. zł też warto odwiedzić choćby stację diagnostyczną, mimo że napisałeś "w
Przez ostatnie 25 lat nigdy nie miałem problemu z Allegro jak i sprzedawcami. W tym roku to już drugi przypadek, kiedy muszę uruchamiać AllegroProtect i udowadniać, ze to ja nie jestem oszustem tylko ofiarą.
Ale jedna sprawa jest wyjątkowa i warta opisania, szczególnie jeżeli ma ktoś JDG i czasem coś weźmie na fakturkę.
Zakupiłem centralę alarmową do domu 01.07.2025, która okazała się niesprawna. Po rezygnacji z zakupu, zgłoszeniu problemu do dziś dnia nie mam