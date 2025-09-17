Jako czesty bywalec w lokalach krótkoterminowych musz przyznać że jest to patologiczna forma noclegu. Bloki służą do mieszkania a nie jest to hotel. Współczuję wszystkim którzy żyją normalnie w takich miejscach. I nie chodzi tutaj o jakieś imprezy czy krzyki a o tovze ciągle bo korytarzach kręcą ci się obcy ludzie którzy są tu tylko na noc lub dwie. Komfort mieszkania w takich budynkach, i poziom bezpieczeństwa jest mizerny.