Nadchodzą duże zmiany w najmie krótkoterminowym
Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiada m.in. obowiązek rejestracji lokali przeznaczonych na najem krótkoterminowy oraz, że będzie on traktowany jako działalność gospodarcza. Nareszcie!ArnoldZboczek
Zakazany nie, ale powinien wystarczyć jeden sprzeciw mieszkańca budynku i/lub sasiada, aby taki najem rzeczywiście był zakazany.
@Polak_maly_: dokładnie tak było, od czasu jak do Polski weszły airbnb, ceny ceny hoteli spadły
ostatnio byłem w hotelu w Gliwicach w którym często bywałem w latach 2008-2009. Ceny teraz są takie same jak wtedy, przez 16 lat zamrożone
w jakiej innej branży ceny nie wzrosły w tym czasie?
@chlopiec_kucyk student nie zapłaci, bo nie wynajmuje krótkoterminowo
Mam airbnb jako zarejestrowaną działalność, płacę podatek od nieruchomości 3000zł zamiast 100zł