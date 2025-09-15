Google pozwane za podsumowania Google AI Overviews
Koncern został pozwany za nieuczciwe generowanie podsumowań przy użyciu sztucznej inteligencji. Chodzi o tzw. Google AI Overviews, które minimalizują klikalność stron.ross-flow
Takich rzeczy nie trzyma się w chmurze z autoskalowaniem bo jak trafisz na główną, to cię z torbami puszczą.
Podobnie jak automatyczne tłumaczenia tytułów i filmów na YouTube.
W piekle jest specjalne miejsce dla ludzie którzy zdecydowali o wprowadzeniu tych funkcji.
@SCAInet: jeszcze z jednego cuda hinduskiej myśli technicznej ostatnio zdałem sobie sprawę. Chaptery w filmach na youtube fajna rzecz, jak sprawić żeby były mniej użyteczne? Wiem! Najebmy z 10 razy "most replayed" żeby zasłaniało nazwę tego co ludzie najczęściej odtwarzają!
@kzabor: więc zapętli się w treściach robionych przez inne AI i będzie gównem.
Strony internetowe i tak już w sumie umarły, większość treści to crap pisany przez copyrighterów na zamówienie, celowo