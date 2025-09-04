Polacy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe na kwotę o 52% większą rdr w sierpniu
Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła w sierpniu 2025 roku o aż 52% rok do roku, oszacował BIK na podstawie wskaźnika Indeksu Popytu. Liczba wnioskujących wzrosła o 33,8% rdr.przemyslaw-tabor
- #
- #
- #
- #
- #
- 86
- Odpowiedz
Komentarze (86)
najlepsze
@kartofel: największy bank w PL jest państwowy, więc zyski też idą do budżetu
IMO nie ma się czym chwalić, bo nas
@piter12: W tym kraju ludzie dzielą się na tych co ruchają i są ruchani ¯\(ツ)/¯
Dosłownie i w przenośni xD
@mi01P2r: czemu maja obnizać?